Stefan Radujko kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Stefan Radujko Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Stefan Radujko adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Stefan Radujko Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Stefan Radujko 2 Şubat 2005 tarihinde Belgrad şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Sırbistan uyrukludur.Gerçek adı da Стефан Радујко şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Stefan Radujko Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Stefan Radujko, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Graficar Belgrad futbol takımında oynamaktadır. Graficar Belgrad takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Stefan Radujko'nin Graficar Belgrad ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Stefan Radujko Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Stefan Radujko isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Stefan Radujko Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Stefan Radujko futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2021 yılında Kızılyıldız U17

6 Ağu 2021 yılında Graficar U17

30 Haziran 2022 yılında Kızılyıldız U17

1 Temmuz 2022 yılında Kızılyıldız U19

1 Ocak 2023 yılında Graficar

30 Haziran 2023 yılında Kızılyıldız U19

Stefan Radujko Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Stefan Radujko şuan Graficar Belgrad takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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