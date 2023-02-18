Stefan Santrac kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Stefan Santrac Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Stefan Santrac adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Stefan Santrac Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Stefan Santrac 24 Ocak 2000 tarihinde Bijeljina şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Bosna-Hersek,Sırbistan uyrukludur.Gerçek adı da Stefan Santrač şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Stefan Santrac Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Stefan Santrac, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Loznica futbol takımında oynamaktadır. FK Loznica takımına 28 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Stefan Santrac'nin FK Loznica ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Stefan Santrac Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Stefan Santrac isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Stefan Santrac Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Stefan Santrac futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Kızılyıldız U19

10 Ağu 2018 yılında Graficar

30 Haziran 2020 yılında Kızılyıldız U19

14 Temmuz 2020 yılında FK TSC

31 Ocak 2022 yılında Leotar Trebinje

28 Temmuz 2022 yılında FK Loznica

Stefan Santrac Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Stefan Santrac şuan FK Loznica takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.

Stefan Santrac Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Bosna-Hersek U21 takımında 20 numaralı formasıyla 29 Mart 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Bosna-Hersek U19 takımında 8 numaralı formasıyla 21 Mart 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.