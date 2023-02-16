Stefan Savic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Stefan Savic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Stefan Savic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Stefan Savic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Stefan Savic 8 Ocak 1991 tarihinde Mojkovac şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Karadağ,Sırbistan uyrukludur.Gerçek adı da Стефан Савић şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Stefan Savic Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Zarko Pelicic yapmaktadır. Stefan Savic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Atlético de Madrid futbol takımında oynamaktadır. Atlético de Madrid takımına 20 Temmuz 2015 tarihinde katılmıştır. Stefan Savic'nin Atlético de Madrid ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Stefan Savic Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/savkee15/

Stefan Savic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Stefan Savic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 9.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 40.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Stefan Savic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Stefan Savic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2009 yılında BSK Borca

30 Ağu 2010 yılında Partizan

6 Temmuz 2011 yılında Man. City

31 Ağu 2012 yılında Fiorentina

20 Temmuz 2015 yılında Atlético Madrid

Stefan Savic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Stefan Savic şuan Atlético de Madrid takımında oynamakta ve 15 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Stefan Savic Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Brskovo

Karadağ takımında 15 numaralı formasıyla 11 Ağu 2010 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 63 maçta 5 gol atmıştır.

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