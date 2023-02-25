Stefan Scepovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Stefan Scepovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Stefan Scepovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Stefan Scepovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Stefan Scepovic 10 Ocak 1990 tarihinde Belgrad şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Sırbistan uyrukludur.Gerçek adı da Cтeфaн Шћeпoвић şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Stefan Scepovic Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Golden Goal Sports Management yapmaktadır. Stefan Scepovic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Brisbane Roar futbol takımında oynamaktadır. Brisbane Roar takımına 7 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Stefan Scepovic'nin Brisbane Roar ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Stefan Scepovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Stefan Scepovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 2.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Stefan Scepovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Stefan Scepovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2007 yılında OFK Beograd U19

1 Nisan 2008 yılında OFK Belgrad

1 Temmuz 2008 yılında Pozarevac

1 Aralık 2008 yılında OFK Belgrad

1 Ocak 2009 yılında Sopot

30 Haziran 2009 yılında OFK Belgrad

1 Ocak 2010 yılında Sampdoria

30 Haziran 2010 yılında OFK Belgrad

1 Temmuz 2010 yılında Club Brugge

1 Ocak 2011 yılında KV Kortrijk

30 Haziran 2011 yılında Club Brugge

1 Eylül 2011 yılında Hapoel Acre

1 Temmuz 2012 yılında Partizan

26 Ocak 2013 yılında FC Ashdod

30 Haziran 2013 yılında Partizan

17 Temmuz 2013 yılında Sporting Gijón

30 Haziran 2014 yılında Partizan

1 Temmuz 2014 yılında Sporting Gijón

1 Eylül 2014 yılında Celtic

31 Ağustos 2015 yılında Getafe

30 Haziran 2016 yılında Celtic

1 Temmuz 2016 yılında Getafe

12 Temmuz 2017 yılında Sporting Gijón

30 Ocak 2018 yılında Getafe

7 Şubat 2018 yılında Videoton FC

17 Ocak 2019 yılında Jagiellonia

8 Ocak 2020 yılında Machida Zelvia

1 Şubat 2021 yılında Kulüpsüz

12 Mart 2021 yılında Málaga CF

1 Temmuz 2021 yılında AEL Limassol

7 Şubat 2023 yılında Brisbane Roar

Stefan Scepovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Stefan Scepovic şuan Brisbane Roar takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Stefan Scepovic Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

FK Partizan Belgrad (-2007), OFK Belgrad (2007-3/2008)

Sırbistan takımında 9 numaralı formasıyla 29 Şubat 2012 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 1 gol atmıştır.

Sırbistan U21 takımında 9 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 12 maçta 7 gol atmıştır.

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