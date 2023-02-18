Stefan Simic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Stefan Simic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Stefan Simic kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Stefan Simic ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Stefan Simic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Stefan Simic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Stefan Simic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Stefan Simic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Stefan Simic 20 Ocak 1995 tarihinde Praha şehrinde doğmuştur. 1,89 m boyundadır. Çek Cumhuriyeti,Hırvatistan uyrukludur.Gerçek adı da Stefan Simić şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Stefan Simic Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Stefan Simic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

HNK Hajduk Split futbol takımında oynamaktadır. HNK Hajduk Split takımına 1 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Stefan Simic'nin HNK Hajduk Split ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Stefan Simicboyu ve yaşı kaç

Stefan Simic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Stefan Simic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Stefan Simic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Stefan Simic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2012 yılında Genoa CFC Altya

1 Temmuz 2012 yılında Genoa U19

27 Ağu 2013 yılında Milan U19

1 Temmuz 2014 yılında Milan

6 Ağu 2014 yılında Varese

30 Haziran 2015 yılında Milan

7 Temmuz 2016 yılında Mouscron

30 Haziran 2017 yılında Milan

31 Ağu 2017 yılında Crotone

30 Haziran 2018 yılında Milan

24 Ocak 2019 yılında Frosinone

30 Haziran 2019 yılında Milan

1 Temmuz 2019 yılında Hajduk Split

Stefan Simic kimdir

Stefan Simic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Stefan Simic şuan HNK Hajduk Split takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

SK Slavia Praha (2001 - 2011)

Stefan Simic Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Çek Cumhuriyeti takımında 22 numaralı formasıyla 11 Kasım 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Çek Cumhuriyeti U20 takımında 5 numaralı formasıyla 4 Eylül 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

Çek Cumhuriyeti U17 takımında 3 numaralı formasıyla 24 Ağu 2011 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 16 maçta 1 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Stefan Simic nereli

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