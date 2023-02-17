Stefan Skrbo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Stefan Skrbo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Stefan Skrbo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Stefan Skrbo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Stefan Skrbo 23 Ocak 2001 tarihinde doğmuştur. Avusturya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Stefan Skrbo Orta saha - Orta saha sol mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SBE Management AG yapmaktadır. Stefan Skrbo, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

WSG Tirol futbol takımında oynamaktadır. WSG Tirol takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Stefan Skrbo'nin WSG Tirol ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Stefan Skrbo Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Stefan Skrbo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Stefan Skrbo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Stefan Skrbo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

14 Eylül 2011 yılında Schwaz Jgd.

1 Temmuz 2015 yılında AKA Tirol U15

20 Eylül 2016 yılında Bad Aibling U17

5 Eylül 2017 yılında Tirol Alt.

1 Temmuz 2018 yılında Wattens II

1 Temmuz 2021 yılında WSG Tirol

Stefan Skrbo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Stefan Skrbo şuan WSG Tirol takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Stefan Skrbo Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

SK Jenbach (10/2006-)

Avusturya U21 takımında 13 numaralı formasıyla 12 Kasım 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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