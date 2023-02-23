Stefan Smarkalev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Stefan Smarkalev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Stefan Smarkalev adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Stefan Smarkalev Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Stefan Smarkalev 14 Mayıs 2007 tarihinde Sofia şehrinde doğmuştur. Bulgaristan uyrukludur.Gerçek adı da Стефан Смъркалев şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Stefan Smarkalev Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Stefan Smarkalev, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Botev Plovdiv futbol takımında oynamaktadır. Botev Plovdiv takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Stefan Smarkalev'nin Botev Plovdiv ile sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde bitmektedir.

Stefan Smarkalev Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Stefan Smarkalev isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Stefan Smarkalev Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Stefan Smarkalev futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2022 yılında Botev II

1 Ocak 2023 yılında Botev Plovdiv

Stefan Smarkalev Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Stefan Smarkalev şuan Botev Plovdiv takımında oynamakta ve 33 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.