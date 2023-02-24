Stefan Spasojevic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Stefan Spasojevic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Stefan Spasojevic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Stefan Spasojevic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Stefan Spasojevic 23 Ağustos 1993 tarihinde doğmuştur. 1,93 m boyundadır. Karadağ uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Stefan Spasojevic Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışmanı yok yapmaktadır. Stefan Spasojevic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Bokelj futbol takımında oynamaktadır. FK Bokelj takımına 2 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Stefan Spasojevic'nin FK Bokelj ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Stefan Spasojevic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Stefan Spasojevic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 35 Bin € kadar çıkmıştır.

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Stefan Spasojevic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Stefan Spasojevic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

24 Ocak 2018 yılında Zeta Golubovac

1 Temmuz 2019 yılında FK Iskra

24 Temmuz 2020 yılında OFK Titograd

7 Temmuz 2021 yılında FK Iskra

2 Temmuz 2022 yılında FK Bokelj

Stefan Spasojevic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Stefan Spasojevic şuan FK Bokelj takımında oynamakta ve 88 numaralı formayı giymektedir.

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