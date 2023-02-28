Stefan Spirovski kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Stefan Spirovski Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Stefan Spirovski adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Stefan Spirovski Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Stefan Spirovski 23 Ağustos 1990 tarihinde Bitola şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Kuzey Makedonya uyrukludur.Gerçek adı da Стефан Спировски şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Stefan Spirovski Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ND Management yapmaktadır. Stefan Spirovski, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Pyunik Erivan futbol takımında oynamaktadır. FC Pyunik Erivan takımına 2 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Stefan Spirovski'nin FC Pyunik Erivan ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Stefan Spirovski Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Stefan Spirovski isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 800 Bin € kadar çıkmıştır.

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Stefan Spirovski Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Stefan Spirovski futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2010 yılında Borac Cacak

29 Ağustos 2012 yılında Rabotnicki

31 Aralık 2012 yılında Borac Cacak

25 Ocak 2014 yılında Beroe

1 Ocak 2015 yılında Vardar

28 Ağustos 2017 yılında Ferencváros

6 Eylül 2019 yılında Hapoel Tel Aviv

15 Nisan 2020 yılında Kulüpsüz

1 Temmuz 2020 yılında AEK Larnaca

31 Ağustos 2021 yılında Kulüpsüz

23 Eylül 2021 yılında FK Mariupol

19 Ocak 2022 yılında MTK Budapest

2 Eylül 2022 yılında Pyunik Erivan

Stefan Spirovski Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Stefan Spirovski şuan FC Pyunik Erivan takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

Stefan Spirovski Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Kuzey Makedonya takımında 20 numaralı formasıyla 10 Ağustos 2011 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 55 maçta 1 gol atmıştır.

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