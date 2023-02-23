Stefan Stancu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Stefan Stancu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Stefan Stancu adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Stefan Stancu Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Stefan Stancu 23 Şubat 2000 tarihinde doğmuştur. Romanya uyrukludur.Gerçek adı da Ștefan Stancu şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Stefan Stancu Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SC Otelul Galati futbol takımında oynamaktadır. SC Otelul Galati takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Stefan Stancu'nin SC Otelul Galati ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Stefan Stancu Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Stefan Stancu isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 10 Bin € kadar çıkmıştır.

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Stefan Stancu Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Stefan Stancu futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2022 yılında Otelul Galati

Stefan Stancu Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Stefan Stancu şuan SC Otelul Galati takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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