Stefan Stefanov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Stefan Stefanov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Stefan Stefanov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Stefan Stefanov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Stefan Stefanov 20 Nisan 2002 tarihinde Sofia şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Bulgaristan uyrukludur.Gerçek adı da Стефан Любомиров Стефанов şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Stefan Stefanov Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Stefan Stefanov, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sportist Svoge futbol takımında oynamaktadır. Sportist Svoge takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Stefan Stefanov'nin Sportist Svoge ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Stefan Stefanov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Stefan Stefanov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Stefan Stefanov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Stefan Stefanov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2021 yılında Sportist Svoge

Stefan Stefanov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Stefan Stefanov şuan Sportist Svoge takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Levski Sofia

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.