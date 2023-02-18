Stefan Stefanovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Stefan Stefanovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Stefan Stefanovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Stefan Stefanovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Stefan Stefanovic 10 Kasım 1991 tarihinde Belgrad şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Sırbistan uyrukludur.Gerçek adı da Стефан Стефановић şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Stefan Stefanovic Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışmanı yok yapmaktadır. Stefan Stefanovic, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK IMT Belgrad futbol takımında oynamaktadır. FK IMT Belgrad takımına 16 Ağu 2019 tarihinde katılmıştır. Stefan Stefanovic'nin FK IMT Belgrad ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Stefan Stefanovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Stefan Stefanovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Stefan Stefanovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Stefan Stefanovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2010 yılında FK Kovacevac

1 Temmuz 2011 yılında FK Belgrad

1 Şubat 2012 yılında Sutjeska Niksic

1 Temmuz 2016 yılında FK Prva Iskra

10 Eylül 2016 yılında AEL Kalloni

27 Ocak 2017 yılında GS Kallithea

1 Ağu 2017 yılında Sutjeska Niksic

16 Ağu 2019 yılında IMT Belgrad

Stefan Stefanovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Stefan Stefanovic şuan FK IMT Belgrad takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

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