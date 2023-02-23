Stefan Stefanovici kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Stefan Stefanovici Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Stefan Stefanovici adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Stefan Stefanovici Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Stefan Stefanovici 20 Şubat 2002 tarihinde Iași şehrinde doğmuştur. Romanya uyrukludur.Gerçek adı da Ștefan Stefanovici şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Stefan Stefanovici Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

ACSM Politehnica Iasi futbol takımında oynamaktadır. ACSM Politehnica Iasi takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Stefan Stefanovici'nin ACSM Politehnica Iasi ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Stefan Stefanovici Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Stefan Stefanovici isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Stefan Stefanovici Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Stefan Stefanovici futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Petrolul

30 Haziran 2020 yılında SJ Vaslui

1 Temmuz 2022 yılında ACSM Poli Iasi

Stefan Stefanovici Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Stefan Stefanovici şuan ACSM Politehnica Iasi takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.

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