Stefan Stevanovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Stefan Stevanovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Stefan Stevanovic kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Stefan Stevanovic ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Stefan Stevanovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Stefan Stevanovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Stefan Stevanovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Stefan Stevanovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Stefan Stevanovic 23 Kasım 1990 tarihinde Smederevo şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Sırbistan,Hırvatistan uyrukludur.Gerçek adı da Стефан Стевановић şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Stefan Stevanovic Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Stefan Stevanovic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Indjija futbol takımında oynamaktadır. FK Indjija takımına 9 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Stefan Stevanovic'nin FK Indjija ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Stefan Stevanovicboyu ve yaşı kaç

Stefan Stevanovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Stefan Stevanovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

Stefan Stevanovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Stefan Stevanovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2010 yılında Bilinmiyor

1 Temmuz 2010 yılında Mladost

1 Ocak 2012 yılında FK Rudar

1 Temmuz 2012 yılında FK Srem

21 Ağu 2013 yılında STK Samorin

14 Şubat 2014 yılında FK Zemun

1 Ağu 2015 yılında OFK Grbalj

1 Temmuz 2017 yılında Smederevo

30 Temmuz 2018 yılında Tabor Sezana

1 Ağu 2020 yılında FC Koper

30 Ağu 2021 yılında NK Krka

24 Ocak 2022 yılında ND Ilirija

9 Eylül 2022 yılında FK Indjija

Stefan Stevanovic kimdir

Stefan Stevanovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Stefan Stevanovic şuan FK Indjija takımında oynamakta ve 90 numaralı formayı giymektedir.

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Stefan Stevanovic nereli

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