Stefan Stojanov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Stefan Stojanov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Stefan Stojanov kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Stefan Stojanov ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Stefan Stojanov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Stefan Stojanov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Stefan Stojanov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Stefan Stojanov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Stefan Stojanov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Stefan Stojanov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Stefan Stojanov 19 Kasım 1992 tarihinde Belgrad şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Sırbistan uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Stefan Stojanov Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini DV Football Agency yapmaktadır. Stefan Stojanov, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

BFK SIMM-BAU futbol takımında oynamaktadır. BFK SIMM-BAU takımına 17 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Stefan Stojanov'nin BFK SIMM-BAU ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Stefan Stojanov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Stefan Stojanov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

Stefan Stojanov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Stefan Stojanov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında Sindjelic Bg

1 Ocak 2014 yılında Lokomotiva

1 Temmuz 2014 yılında Dolina Padina

5 Ağustos 2015 yılında FK Krupa

28 Temmuz 2016 yılında Drina Zvornik

1 Temmuz 2017 yılında Br. Gracanica

17 Temmuz 2022 yılında Simm-Bau

Stefan Stojanov kimdir

Stefan Stojanov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Stefan Stojanov şuan BFK SIMM-BAU takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Stefan Stojanov nereli

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