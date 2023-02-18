Stefan Stojanovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Stefan Stojanovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Stefan Stojanovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Stefan Stojanovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Stefan Stojanovic 27 Temmuz 2001 tarihinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Sırbistan,Bosna-Hersek uyrukludur.Gerçek adı da Стефан Стојановић şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Stefan Stojanovic Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Stefan Stojanovic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Rad Belgrad futbol takımında oynamaktadır. FK Rad Belgrad takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Stefan Stojanovic'nin FK Rad Belgrad ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Stefan Stojanovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Stefan Stojanovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Stefan Stojanovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Stefan Stojanovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2021 yılında Rad Belgrad

Stefan Stojanovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Stefan Stojanovic şuan FK Rad Belgrad takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.