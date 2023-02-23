Stefan Tarnovanu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Stefan Tarnovanu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Stefan Tarnovanu kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Stefan Tarnovanu ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Stefan Tarnovanu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Stefan Tarnovanu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Stefan Tarnovanu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Stefan Tarnovanu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Stefan Tarnovanu adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Stefan Tarnovanu Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Stefan Tarnovanu 9 Mayıs 2000 tarihinde Iași şehrinde doğmuştur. 1,97 m boyundadır. Romanya uyrukludur.Gerçek adı da Ştefan Târnovanu şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Stefan Tarnovanu Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini FGA yapmaktadır. Stefan Tarnovanu, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FCSB futbol takımında oynamaktadır. FCSB takımına 1 Ocak 2020 tarihinde katılmıştır. Stefan Tarnovanu'nin FCSB ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Stefan Tarnovanu Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Stefan Tarnovanu isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Stefan Tarnovanu Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Stefan Tarnovanu futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2018 yılında Miroslava

30 Haziran 2018 yılında ACSM Poli Iasi

20 Şubat 2019 yılında Sportul Snagov

30 Haziran 2019 yılında ACSM Poli Iasi

1 Ocak 2020 yılında FCSB

2 Ocak 2020 yılında ACSM Poli Iasi

11 Ağustos 2020 yılında FCSB

Stefan Tarnovanu kimdir

Stefan Tarnovanu Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Stefan Tarnovanu şuan FCSB takımında oynamakta ve 32 numaralı formayı giymektedir.

Stefan Tarnovanu Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Romanya takımında 12 numaralı formasıyla 20 Kasım 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Romanya U21 takımında 1 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Stefan Tarnovanu nereli

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