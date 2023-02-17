Stefan Teitur Thordarson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Stefan Teitur Thordarson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Stefan Teitur Thordarson kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Stefan Teitur Thordarson ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Stefan Teitur Thordarson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Stefan Teitur Thordarson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Stefan Teitur Thordarson adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Stefan Teitur Thordarson Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Stefan Teitur Thordarson 16 Ekim 1998 tarihinde Akranes şehrinde doğmuştur. 1,89 m boyundadır. İzlanda uyrukludur.Gerçek adı da Stefán Teitur Þórðarson şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Stefan Teitur Thordarson Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini CAA Stellar yapmaktadır. Stefan Teitur Thordarson, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Silkeborg IF futbol takımında oynamaktadır. Silkeborg IF takımına 5 Ekim 2020 tarihinde katılmıştır. Stefan Teitur Thordarson'nin Silkeborg IF ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Stefan Teitur Thordarsonboyu ve yaşı kaç

Stefan Teitur Thordarson Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Stefan Teitur Thordarson isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

Stefan Teitur Thordarson Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Stefan Teitur Thordarson futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

17 Nisan 2015 yılında Kári

12 Ocak 2016 yılında ÍA Akranes

5 Ekim 2020 yılında Silkeborg IF

Stefan Teitur Thordarson kimdir

Stefan Teitur Thordarson Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Stefan Teitur Thordarson şuan Silkeborg IF takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

Stefan Teitur Thordarson Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

İzlanda takımında 16 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 15 maçta 1 gol atmıştır.

İzlanda U21 takımında 9 numaralı formasıyla 11 Ekim 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 17 maçta 1 gol atmıştır.

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Stefan Teitur Thordarson nereli

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