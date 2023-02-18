Stefan Tesic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Stefan Tesic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Stefan Tesic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Stefan Tesic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Stefan Tesic 18 Haziran 1998 tarihinde Užice şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Sırbistan uyrukludur.Gerçek adı da Стефан Тешић şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Stefan Tesic Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Stefan Tesic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Sloga Bajina Basta futbol takımında oynamaktadır. FK Sloga Bajina Basta takımına 1 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Stefan Tesic'nin FK Sloga Bajina Basta ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Stefan Tesic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Stefan Tesic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Stefan Tesic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Stefan Tesic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında Sloga Požega

1 Ocak 2018 yılında Mladost

1 Şubat 2018 yılında LFK Mladost

31 Aralık 2018 yılında Mladost

20 Temmuz 2019 yılında Borac Cacak

30 Haziran 2020 yılında Mladost

31 Ağu 2020 yılında Borac Cacak

31 Aralık 2020 yılında Mladost

25 Ocak 2022 yılında Sloga Požega

30 Haziran 2022 yılında Mladost

23 Temmuz 2022 yılında FK Loznica

31 Aralık 2022 yılında Mladost

1 Şubat 2023 yılında Bajina Basta

30 Haziran 2023 yılında Mladost

Stefan Tesic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Stefan Tesic şuan FK Sloga Bajina Basta takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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