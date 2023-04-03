Stefan Todic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Stefan Todic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Stefan Todic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Stefan Todic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Stefan Todic 25 Ağustos 2006 tarihinde Novi Sad şehrinde doğmuştur. Sırbistan uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Stefan Todic Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
RFK Novi Sad 1921 U17 futbol takımında oynamaktadır. RFK Novi Sad 1921 U17 takımına - tarihinde katılmıştır. Stefan Todic'nin RFK Novi Sad 1921 U17 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Stefan Todic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Stefan Todic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Stefan Todic şuan RFK Novi Sad 1921 U17 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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