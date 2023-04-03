Stefan Todic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Stefan Todic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Stefan Todic kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Stefan Todic ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.