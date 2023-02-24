Stefan Todorovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Stefan Todorovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Stefan Todorovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Stefan Todorovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Stefan Todorovic 22 Ocak 1998 tarihinde doğmuştur. Sırbistan uyrukludur.Gerçek adı da Stefan Todorović şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Stefan Todorovic Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Sloboda Novi Grad futbol takımında oynamaktadır. FK Sloboda Novi Grad takımına 21 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Stefan Todorovic'nin FK Sloboda Novi Grad ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Stefan Todorovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Stefan Todorovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Stefan Todorovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Stefan Todorovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Mart 2021 yılında Kulüpsüz

28 Ağustos 2021 yılında FK Grizzli ML

21 Temmuz 2022 yılında S. Novi Grad

Stefan Todorovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Stefan Todorovic şuan FK Sloboda Novi Grad takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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