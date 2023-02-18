Stefan Tomovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Stefan Tomovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Stefan Tomovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Stefan Tomovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Stefan Tomovic 14 Ekim 2001 tarihinde Kruševac şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Sırbistan uyrukludur.Gerçek adı da Стефан Томовић şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Stefan Tomovic Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini MJ Sport Consulting yapmaktadır. Stefan Tomovic, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Čukarički futbol takımında oynamaktadır. FK Čukarički takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Stefan Tomovic'nin FK Čukarički ile sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde bitmektedir.

Stefan Tomovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Stefan Tomovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

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Stefan Tomovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Stefan Tomovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

14 Ocak 2020 yılında FK Brodarac

11 Ocak 2021 yılında Proleter

1 Temmuz 2022 yılında Čukarički

Stefan Tomovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Stefan Tomovic şuan FK Čukarički takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

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