Stefan Tripkovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Stefan Tripkovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Stefan Tripkovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Stefan Tripkovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Stefan Tripkovic 19 Eylül 1994 tarihinde Loznica şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Sırbistan uyrukludur.Gerçek adı da Stefan Tripković şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Stefan Tripkovic Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Stefan Tripkovic, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Zlatibor Cajetina futbol takımında oynamaktadır. FK Zlatibor Cajetina takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Stefan Tripkovic'nin FK Zlatibor Cajetina ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Stefan Tripkovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Stefan Tripkovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Stefan Tripkovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Stefan Tripkovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında Rad Belgrad

1 Ağu 2011 yılında FK Palic Koming

30 Haziran 2012 yılında Rad Belgrad

1 Temmuz 2012 yılında BASK Belgrad

31 Aralık 2012 yılında Rad Belgrad

1 Ocak 2013 yılında Banat Zrenjanin

30 Haziran 2013 yılında Rad Belgrad

1 Şubat 2014 yılında Vozdovac

1 Ağu 2015 yılında BSK Borca

7 Mart 2017 yılında Zvijezda 09

1 Şubat 2019 yılında FK Loznica

21 Ağu 2020 yılında Macva

30 Temmuz 2021 yılında Macva B

3 Şubat 2022 yılında Sloboda Uzice

1 Temmuz 2022 yılında FK Buducnost

1 Ocak 2023 yılında Zlatibor

Stefan Tripkovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Stefan Tripkovic şuan FK Zlatibor Cajetina takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Stefan Tripkovic Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

FK Rad Belgrad (-2011)

Sırbistan U19 takımında 20 numaralı formasıyla 9 Ağu 2012 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 1 gol atmıştır.

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