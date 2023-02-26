Stefan Tsendei kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Stefan Tsendei Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Stefan Tsendei adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Stefan Tsendei Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Stefan Tsendei 13 Mayıs 1994 tarihinde Tallinn şehrinde doğmuştur. Estonya uyrukludur.Gerçek adı da Stefan Tšendei şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Stefan Tsendei Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Stefan Tsendei, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Harju JK Laagri futbol takımında oynamaktadır. Harju JK Laagri takımına 1 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Stefan Tsendei'nin Harju JK Laagri ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Stefan Tsendei Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Stefan Tsendei isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Stefan Tsendei Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Stefan Tsendei futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2011 yılında TJK Legion

1 Ocak 2015 yılında FC Infonet II

31 Aralık 2015 yılında TJK Legion

1 Ocak 2021 yılında JK Legion U21

1 Ocak 2022 yılında TJK Legion

1 Şubat 2023 yılında Harju JK

Stefan Tsendei Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Stefan Tsendei şuan Harju JK Laagri takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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