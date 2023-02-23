Stefan Tsonkov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Stefan Tsonkov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Stefan Tsonkov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Stefan Tsonkov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Stefan Tsonkov 24 Ocak 1995 tarihinde Karlovo şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Bulgaristan uyrukludur.Gerçek adı da Стефан Любомиров Цонков şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Stefan Tsonkov Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini EASports Agency yapmaktadır. Stefan Tsonkov, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Hebar Pazardzhik futbol takımında oynamaktadır. Hebar Pazardzhik takımına 3 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Stefan Tsonkov'nin Hebar Pazardzhik ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Stefan Tsonkov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Stefan Tsonkov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Stefan Tsonkov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Stefan Tsonkov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Montana

1 Temmuz 2022 yılında CSKA 1948

3 Ocak 2023 yılında Hebar P.

31 Mayıs 2023 yılında CSKA 1948

Stefan Tsonkov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Stefan Tsonkov şuan Hebar Pazardzhik takımında oynamakta ve 33 numaralı formayı giymektedir.

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