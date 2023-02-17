Stefan Umjenovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Stefan Umjenovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Stefan Umjenovic kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Stefan Umjenovic ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Stefan Umjenovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Stefan Umjenovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Stefan Umjenovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Stefan Umjenovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Stefan Umjenovic 11 Ağu 1995 tarihinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Avusturya uyrukludur.Gerçek adı da Stefan Umjenović şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Stefan Umjenovic Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Reza Sport Consulting yapmaktadır. Stefan Umjenovic, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SV Lafnitz futbol takımında oynamaktadır. SV Lafnitz takımına 1 Ağu 2020 tarihinde katılmıştır. Stefan Umjenovic'nin SV Lafnitz ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Stefan Umjenovicboyu ve yaşı kaç

Stefan Umjenovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Stefan Umjenovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

Stefan Umjenovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Stefan Umjenovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2009 yılında Vorarlberg U15

1 Temmuz 2010 yılında Vorarlberg U16

1 Ocak 2011 yılında Vorarlberg U18

1 Temmuz 2013 yılında Altach Juniors

1 Temmuz 2014 yılında SCR Altach

4 Temmuz 2017 yılında FAC

12 Ağu 2019 yılında Kokkolan PV

30 Ocak 2020 yılında FAC

1 Ağu 2020 yılında SV Lafnitz

Stefan Umjenovic kimdir

Stefan Umjenovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Stefan Umjenovic şuan SV Lafnitz takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

FC Wolfurt (09/2003-), AKA Vorarlberg

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Stefan Umjenovic nereli

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