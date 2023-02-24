Stefan Varga kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Stefan Varga Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Stefan Varga adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Stefan Varga Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Stefan Varga 10 Şubat 2003 tarihinde doğmuştur. Slovakya uyrukludur.Gerçek adı da Štefan Varga şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Stefan Varga Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Ferencvárosi TC II futbol takımında oynamaktadır. Ferencvárosi TC II takımına 31 Ağustos 2021 tarihinde katılmıştır. Stefan Varga'nin Ferencvárosi TC II ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Stefan Varga Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Stefan Varga futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Ocak 2020 yılında Dunajska U19
26 Ağustos 2020 yılında AS Trencin U19
30 Haziran 2021 yılında Dunajska U19
31 Ağustos 2021 yılında Ferencváros II
Stefan Varga Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Stefan Varga şuan Ferencvárosi TC II takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!
Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.