Stefan Vasiljevic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Stefan Vasiljevic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Stefan Vasiljevic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Stefan Vasiljevic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Stefan Vasiljevic 2 Temmuz 2000 tarihinde Doboj şehrinde doğmuştur. Bosna-Hersek uyrukludur.Gerçek adı da Stefan Vasiljević şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Stefan Vasiljevic Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Stefan Vasiljevic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

BFK SIMM-BAU futbol takımında oynamaktadır. BFK SIMM-BAU takımına 13 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Stefan Vasiljevic'nin BFK SIMM-BAU ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Stefan Vasiljevic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Stefan Vasiljevic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Stefan Vasiljevic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Stefan Vasiljevic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

14 Şubat 2019 yılında Sloga Doboj

31 Temmuz 2021 yılında OFK Gradina

13 Temmuz 2022 yılında Simm-Bau

Stefan Vasiljevic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Stefan Vasiljevic şuan BFK SIMM-BAU takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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