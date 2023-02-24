Stefan Vasiljevic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Stefan Vasiljevic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Stefan Vasiljevic kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Stefan Vasiljevic ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
Stefan Vasiljevic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Stefan Vasiljevic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Stefan Vasiljevic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Stefan Vasiljevic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Stefan Vasiljevic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Stefan Vasiljevic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Stefan Vasiljevic 2 Temmuz 2000 tarihinde Doboj şehrinde doğmuştur.  Bosna-Hersek uyrukludur.Gerçek adı da Stefan Vasiljević şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Stefan Vasiljevic Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Stefan Vasiljevic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

BFK SIMM-BAU futbol takımında oynamaktadır. BFK SIMM-BAU takımına 13 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Stefan Vasiljevic'nin BFK SIMM-BAU ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Stefan Vasiljevic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Stefan Vasiljevic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

Stefan Vasiljevic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Stefan Vasiljevic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

14 Şubat 2019 yılında Sloga Doboj

31 Temmuz 2021 yılında OFK Gradina

13 Temmuz 2022 yılında Simm-Bau

Stefan Vasiljevic kimdir

Stefan Vasiljevic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Stefan Vasiljevic şuan BFK SIMM-BAU takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Stefan Vasiljevic nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Asen Donchev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Asen Donchev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Asen Donchev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Asen Donchev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
TFF Başkanvekili Murat Aksu, Ersen Martin'i ziyaret etti! İşte Ersan Martin'in son hali..
TFF Başkanvekili Murat Aksu, Ersen Martin'i ziyaret etti! İşte Ersan Martin'in son hali..
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 22 Şubat 2023 Çarşamba maç programı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 22 Şubat 2023 Çarşamba maç programı
Son dakika | Hatayspor acı haberi duyurdu: Taner Savut hayatını kaybetti
Son dakika | Hatayspor acı haberi duyurdu: Taner Savut hayatını kaybetti
Son Haberler
Nurulah Harbas kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nurulah Harbas Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Nurulah Harbas kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nurulah Harbas Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Rusi Chernakov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Rusi Chernakov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Rusi Chernakov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Rusi Chernakov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Abubakar Safiyanu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Abubakar Safiyanu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Abubakar Safiyanu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Abubakar Safiyanu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
İvan Trenchev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İvan Trenchev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
İvan Trenchev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İvan Trenchev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
MKE Ankaragücü'nde Ömer Erdoğan'dan boşalan teknik direktörlük görevine Sedat Ağçay getirildi
MKE Ankaragücü'nde Ömer Erdoğan'dan boşalan teknik direktörlük görevine Sedat Ağçay getirildi
UEFA 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin özel tasarım topu tanıtıldı!
UEFA 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin özel tasarım topu tanıtıldı!
Trabzonspor efsanesi Ahmet Suat Özyazıcı, cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı
Trabzonspor efsanesi Ahmet Suat Özyazıcı, cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı
Çok Okunanlar
Simavi isminin anlamı nedir, Simavi ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Simavi isminin anlamı nedir, Simavi ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Stefano Kunchev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Stefano Kunchev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Stefano Kunchev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Stefano Kunchev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Seeing a Foreign Country in a Dream. What does it mean to see a foreign country in a dream? What is the meaning?
Seeing a Foreign Country in a Dream. What does it mean to see a foreign country in a dream? What is the meaning?
Tevfik isminin anlamı nedir, Tevfik ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Tevfik isminin anlamı nedir, Tevfik ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Deprem nedeniyle ligden çekildiler! Hatayspor, takımdan ayrılan futbolcuları açıkladı!
Deprem nedeniyle ligden çekildiler! Hatayspor, takımdan ayrılan futbolcuları açıkladı!
TFF duyurdu: Ara transfer dönemi yeniden uzatıldı! İşte transfer döneminin biteceği tarih...
TFF duyurdu: Ara transfer dönemi yeniden uzatıldı! İşte transfer döneminin biteceği tarih...
Trabzonspor'un efsane teknik direktörü Ahmet Suat Özyazıcı hayatını kaybetti! Başkan Ağaoğlu'ndan taziye mesajı: "Hocamız önemli bir değerdi"
Trabzonspor'un efsane teknik direktörü Ahmet Suat Özyazıcı hayatını kaybetti! Başkan Ağaoğlu'ndan taziye mesajı: "Hocamız önemli bir değerdi"
Yorumlananlar
CHP'li Tanju Özcan, hadsiz ifadelerle Halil Konakcı hocayı hedef aldı
CHP'li Tanju Özcan, hadsiz ifadelerle Halil Konakcı hocayı hedef aldı
Hadi Özışık üzen haberi verdi: Süleyman Özışık kansere yakalandı! "İlk duyduğumda hastane başıma yıkıldı"
Hadi Özışık üzen haberi verdi: Süleyman Özışık kansere yakalandı! "İlk duyduğumda hastane başıma yıkıldı"
Doc. Dr. Hasan Yıldırım kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, uzmanlık alanı nedir? Doc. Dr. Hasan Yıldırım'ın biyografisi
Doc. Dr. Hasan Yıldırım kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, uzmanlık alanı nedir? Doc. Dr. Hasan Yıldırım'ın biyografisi
Selahattin Demirtaş siyaset derdine düştü! Kılıçdaroğlu ve muhalefete destek verdi: "Yürü Millet İttifakı! Yürü Bay Kemal!"
Selahattin Demirtaş siyaset derdine düştü! Kılıçdaroğlu ve muhalefete destek verdi: "Yürü Millet İttifakı! Yürü Bay Kemal!"