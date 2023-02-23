Stefan Velev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Stefan Velev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Stefan Velev adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Stefan Velev Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Stefan Velev 2 Mayıs 1989 tarihinde Sofia şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Bulgaristan uyrukludur.Gerçek adı da Стефан Димитров Велев şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Stefan Velev Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini PD SportManagement yapmaktadır. Stefan Velev, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Cherno More Varna futbol takımında oynamaktadır. Cherno More Varna takımına 1 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Stefan Velev'nin Cherno More Varna ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Stefan Velev Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Stefan Velev isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 550 Bin € kadar çıkmıştır.

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Stefan Velev Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Stefan Velev futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ekim 2009 yılında Lyubimets

1 Temmuz 2010 yılında Beroe

8 Ocak 2013 yılında Levski Sofia

7 Temmuz 2015 yılında Lok. Plovdiv

1 Temmuz 2016 yılında Dinamo Tbilisi

15 Kasım 2016 yılında Kulüpsüz

13 Mart 2017 yılında Slavia Sofia

1 Temmuz 2018 yılında Sepsi OSK

1 Temmuz 2020 yılında Cherno More

Stefan Velev Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Stefan Velev şuan Cherno More Varna takımında oynamakta ve 77 numaralı formayı giymektedir.

Stefan Velev Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Bulgaristan takımında 22 numaralı formasıyla 29 Mayıs 2012 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

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