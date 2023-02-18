Stefan Vico kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Stefan Vico Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Stefan Vico kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Stefan Vico ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Stefan Vico kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Stefan Vico Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Stefan Vico adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Stefan Vico Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Stefan Vico 28 Şubat 1995 tarihinde Kotor şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Karadağ,Sırbistan uyrukludur.Gerçek adı da Стефан Вицо şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Stefan Vico Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini MNV yapmaktadır. Stefan Vico, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Graficar Belgrad futbol takımında oynamaktadır. Graficar Belgrad takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Stefan Vico'nin Graficar Belgrad ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Stefan Vicoboyu ve yaşı kaç

Stefan Vico Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Stefan Vico isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

Stefan Vico Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Stefan Vico futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2013 yılında Rad Belgrad

1 Ocak 2015 yılında Zarkovo

30 Haziran 2015 yılında Rad Belgrad

1 Ocak 2016 yılında FK Indjija

30 Haziran 2016 yılında Rad Belgrad

1 Şubat 2019 yılında Kulüpsüz

29 Mart 2019 yılında Naestved BK

1 Ağu 2020 yılında Kulüpsüz

26 Aralık 2020 yılında Javor-Matis

1 Ocak 2023 yılında Graficar

Stefan Vico kimdir

Stefan Vico Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Stefan Vico şuan Graficar Belgrad takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Stefan Vico Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Sırbistan U19 takımında 2 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Stefan Vico nereli

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