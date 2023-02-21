Stefan Vilotic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Stefan Vilotic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Stefan Vilotic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Stefan Vilotic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Stefan Vilotic 16 Ekim 1999 tarihinde Belgrad şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Sırbistan uyrukludur.Gerçek adı da Стефан Вилотић şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Stefan Vilotic Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini UT s.r.o yapmaktadır. Stefan Vilotic, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Sellier & Bellot Vlasim futbol takımında oynamaktadır. FC Sellier & Bellot Vlasim takımına 13 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Stefan Vilotic'nin FC Sellier & Bellot Vlasim ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Stefan Vilotic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Stefan Vilotic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Stefan Vilotic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Stefan Vilotic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Vozdovac U19

1 Ocak 2018 yılında Slavia Prag B

18 Temmuz 2018 yılında Viktoria Zizkov

31 Aralık 2018 yılında Slavia Prag B

20 Şubat 2019 yılında Tatran Presov

28 Ağustos 2019 yılında 1.FK Pribram B

1 Ocak 2021 yılında 1.FK Příbram

1 Temmuz 2022 yılında Bohemians 1905

13 Şubat 2023 yılında Vlasim

30 Haziran 2023 yılında Bohemians 1905

Stefan Vilotic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Stefan Vilotic şuan FC Sellier & Bellot Vlasim takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.

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