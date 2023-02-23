Stefan Visic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Stefan Visic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Stefan Visic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Stefan Visic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Stefan Visic 20 Kasım 1997 tarihinde Zrenjanin şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Sırbistan uyrukludur.Gerçek adı da Стефан Вишић şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Stefan Visic Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışmanı yok yapmaktadır. Stefan Visic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CSC 1599 Selimbar futbol takımında oynamaktadır. CSC 1599 Selimbar takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Stefan Visic'nin CSC 1599 Selimbar ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Stefan Visic Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://instagram.com/visic_s?igshid=1xt1ky7j01sz3

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http://m.facebook.com/profile.php?id=100000512453835&ref=content_filter

Stefan Visic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Stefan Visic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

Stefan Visic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Stefan Visic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

10 Ağustos 2016 yılında Novo. Lucenec

21 Şubat 2019 yılında Pohronie

30 Haziran 2019 yılında Novo. Lucenec

1 Ağustos 2019 yılında Frydek-Mistek

19 Şubat 2020 yılında Marcelova

8 Şubat 2021 yılında Somesul Dej

1 Temmuz 2022 yılında CSC Selimbar

12 Ağustos 2022 yılında Progresul Sp.

1 Ocak 2023 yılında CSC Selimbar

Stefan Visic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Stefan Visic şuan CSC 1599 Selimbar takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.

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