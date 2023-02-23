Stefan Vladoiu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Stefan Vladoiu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Stefan Vladoiu adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Stefan Vladoiu Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Stefan Vladoiu 28 Aralık 1998 tarihinde Râmnicu Vâlcea şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Romanya uyrukludur.Gerçek adı da Ştefan Marinel Vlădoiu şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Stefan Vladoiu Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Invicti Group yapmaktadır. Stefan Vladoiu, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Universitatea Craiova futbol takımında oynamaktadır. Universitatea Craiova takımına - tarihinde katılmıştır. Stefan Vladoiu'nin Universitatea Craiova ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Stefan Vladoiu Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Stefan Vladoiu isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 550 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 900 Bin € kadar çıkmıştır.

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Stefan Vladoiu Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Stefan Vladoiu futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağustos 2017 yılında Sportul Snagov

1 Ocak 2019 yılında Univ. Craiova

7 Ocak 2019 yılında D. Calarasi

30 Haziran 2019 yılında Univ. Craiova

4 Eylül 2022 yılında U Cluj

13 Şubat 2023 yılında Univ. Craiova

Stefan Vladoiu Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Stefan Vladoiu şuan Universitatea Craiova takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Stefan Vladoiu Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Romanya U21 takımında 19 numaralı formasıyla 19 Kasım 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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