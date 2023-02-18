Stefan Vukasinovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Stefan Vukasinovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Stefan Vukasinovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Stefan Vukasinovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Stefan Vukasinovic 24 Temmuz 2003 tarihinde Ivanjica şehrinde doğmuştur. Sırbistan uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Stefan Vukasinovic Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Stefan Vukasinovic, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Javor-Matis Ivanjica U19 futbol takımında oynamaktadır. FK Javor-Matis Ivanjica U19 takımına - tarihinde katılmıştır. Stefan Vukasinovic'nin FK Javor-Matis Ivanjica U19 ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Stefan Vukasinovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Stefan Vukasinovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Stefan Vukasinovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Stefan Vukasinovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Stefan Vukasinovic şuan FK Javor-Matis Ivanjica U19 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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