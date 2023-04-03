Stefan Vukasinovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Stefan Vukasinovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Stefan Vukasinovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Stefan Vukasinovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Stefan Vukasinovic 5 Aralık 2005 tarihinde Kosovska Mitrovica şehrinde doğmuştur. Sırbistan uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Stefan Vukasinovic Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
FK Javor-Matis Ivanjica U19 futbol takımında oynamaktadır. FK Javor-Matis Ivanjica U19 takımına 17 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Stefan Vukasinovic'nin FK Javor-Matis Ivanjica U19 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Stefan Vukasinovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Stefan Vukasinovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
11 Şubat 2022 yılında FK Trepca
17 Ocak 2023 yılında Javor-Matis U19
Stefan Vukasinovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Stefan Vukasinovic şuan FK Javor-Matis Ivanjica U19 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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