Stefan Vukic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Stefan Vukic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Stefan Vukic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Stefan Vukic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Stefan Vukic 29 Haziran 1995 tarihinde Niš şehrinde doğmuştur. 1,89 m boyundadır. Sırbistan uyrukludur.Gerçek adı da Стефан Вукић şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Stefan Vukic Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışmanı yok yapmaktadır. Stefan Vukic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK TSC Backa Topola futbol takımında oynamaktadır. FK TSC Backa Topola takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Stefan Vukic'nin FK TSC Backa Topola ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Stefan Vukic Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/vukic9/

Stefan Vukic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Stefan Vukic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 600 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

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Stefan Vukic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Stefan Vukic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında Radnicki Nis

1 Ağu 2014 yılında Sindjelic

31 Aralık 2014 yılında Radnicki Nis

1 Ocak 2015 yılında Car Konstantin

30 Haziran 2015 yılında Radnicki Nis

1 Ocak 2016 yılında FK Odzaci

1 Temmuz 2016 yılında FK Dunav

1 Ocak 2018 yılında Buducnost Po

1 Temmuz 2018 yılında FK Srbobran

1 Ocak 2019 yılında FK Feniks

1 Temmuz 2019 yılında Dobanovci

14 Ocak 2020 yılında Zlatibor

1 Temmuz 2021 yılında FK TSC

Stefan Vukic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Stefan Vukic şuan FK TSC Backa Topola takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

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