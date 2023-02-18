Stefan Vukoje kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Stefan Vukoje Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Stefan Vukoje adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Stefan Vukoje Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Stefan Vukoje 11 Kasım 2001 tarihinde Bedford şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. İngiltere,Sırbistan uyrukludur.Gerçek adı da Stefan Charles Vukoje şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Stefan Vukoje Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Milan Calasan yapmaktadır. Stefan Vukoje, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

GFK Sloboda Uzice futbol takımında oynamaktadır. GFK Sloboda Uzice takımına 1 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Stefan Vukoje'nin GFK Sloboda Uzice ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Stefan Vukoje Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Stefan Vukoje isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Stefan Vukoje Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Stefan Vukoje futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Brighton U18

1 Temmuz 2020 yılında Brighton U23

1 Temmuz 2021 yılında Kulüpsüz

24 Şubat 2022 yılında SSU Poli

1 Temmuz 2022 yılında Kulüpsüz

1 Şubat 2023 yılında Sloboda Uzice

Stefan Vukoje Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Stefan Vukoje şuan GFK Sloboda Uzice takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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