Stefan Zivkovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Stefan Zivkovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Stefan Zivkovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Stefan Zivkovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Stefan Zivkovic 17 Ocak 2003 tarihinde Belgrad şehrinde doğmuştur. Sırbistan uyrukludur.Gerçek adı da Стефан Живковић şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Stefan Zivkovic Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Stefan Zivkovic, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Sindjelic Belgrad futbol takımında oynamaktadır. FK Sindjelic Belgrad takımına 10 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Stefan Zivkovic'nin FK Sindjelic Belgrad ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Stefan Zivkovic Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/stefanzivkovic10/

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Stefan Zivkovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Stefan Zivkovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

Stefan Zivkovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Stefan Zivkovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Vozdovac U15

1 Temmuz 2018 yılında Vozdovac U17

1 Temmuz 2020 yılında Vozdovac U19

1 Temmuz 2022 yılında Vozdovac

10 Şubat 2023 yılında Sindjelic Bg

Stefan Zivkovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Stefan Zivkovic şuan FK Sindjelic Belgrad takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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