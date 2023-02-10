Stefano Callegari kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Stefano Callegari Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Stefano Callegari adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Stefano Callegari Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Stefano Callegari 6 Ocak 1997 tarihinde Rosario şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Aslen Arjantin,İtalya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Stefano Callegari Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini OLLER GROUP yapmaktadır. Stefano Callegari, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Atlético Aldosivi futbol takımında oynamaktadır. Club Atlético Aldosivi takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Stefano Callegari'nin Club Atlético Aldosivi ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Stefano Callegari Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Stefano Callegari isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 1.20 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Stefano Callegari Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Stefano Callegari futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2015 yılında Newell's II

1 Temmuz 2018 yılında Newell's

9 Ekim 2020 yılında Platense

31 Aralık 2021 yılında Newell's

5 Ocak 2022 yılında Agropecuario

31 Aralık 2022 yılında Newell's

1 Ocak 2023 yılında Aldosivi

31 Aralık 2023 yılında Newell's

Stefano Callegari Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Stefano Callegari şuan Club Atlético Aldosivi takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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