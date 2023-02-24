Stefano Kunchev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Stefano Kunchev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Stefano Kunchev adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Stefano Kunchev Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Stefano Kunchev 20 Nisan 1991 tarihinde Troyan şehrinde doğmuştur. 1,92 m boyundadır. Bulgaristan uyrukludur.Gerçek adı da Стефано Красимиров Кунчев şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Stefano Kunchev Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Stefano Kunchev, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sportist Svoge futbol takımında oynamaktadır. Sportist Svoge takımına 1 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Stefano Kunchev'nin Sportist Svoge ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Stefano Kunchev Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Stefano Kunchev isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 450 Bin € kadar çıkmıştır.

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Stefano Kunchev Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Stefano Kunchev futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2008 yılında Lok. Plovdiv

1 Eylül 2009 yılında Lok. Mezdra

1 Ocak 2010 yılında Slavia Sofia

1 Temmuz 2012 yılında Lok. Plovdiv

31 Aralık 2012 yılında Slavia Sofia

5 Ocak 2014 yılında Chern. Burgas

1 Temmuz 2014 yılında Levski Sofia

1 Eylül 2014 yılında AO Trikala

1 Temmuz 2015 yılında Kulüpsüz

9 Şubat 2016 yılında Egersund

1 Temmuz 2016 yılında Lokomotiv GO

11 Ağustos 2017 yılında Vihren

1 Ocak 2019 yılında Dob. Dobrich

12 Temmuz 2019 yılında Atlantas

10 Şubat 2020 yılında Oborishte

1 Temmuz 2020 yılında Sportist Svoge

Stefano Kunchev Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Stefano Kunchev şuan Sportist Svoge takımında oynamakta ve 99 numaralı formayı giymektedir.

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