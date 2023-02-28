Stefano Magnasco kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Stefano Magnasco Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Stefano Magnasco adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Stefano Magnasco Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Stefano Magnasco 28 Eylül 1992 tarihinde Las Condes şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Şili,İtalya uyrukludur.Gerçek adı da Stefano Magnasco Galindo şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Stefano Magnasco Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini UNOSPORTS yapmaktadır. Stefano Magnasco, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Unión Española futbol takımında oynamaktadır. Unión Española takımına 18 Şubat 2021 tarihinde katılmıştır. Stefano Magnasco'nin Unión Española ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Stefano Magnasco Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/stefanomagnasco/

Stefano Magnasco Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Stefano Magnasco isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 375 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Stefano Magnasco Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Stefano Magnasco futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2011 yılında U. Católica

1 Temmuz 2012 yılında FC Groningen

4 Ağustos 2014 yılında U. Católica

19 Kasım 2020 yılında La Serena

18 Şubat 2021 yılında Unión Española

Stefano Magnasco Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Stefano Magnasco şuan Unión Española takımında oynamakta ve 29 numaralı formayı giymektedir.

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