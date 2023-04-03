Stefano Marino kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Stefano Marino Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Stefano Marino adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Stefano Marino Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Stefano Marino 12 Mart 2004 tarihinde Pforzheim şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Almanya,İtalya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Stefano Marino Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini VIDA 11 yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Karlsruhe futbol takımında oynamaktadır. Karlsruhe takımına 31 Mart 2022 tarihinde katılmıştır. Stefano Marino'nin Karlsruhe ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Stefano Marino Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Stefano Marino isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Stefano Marino Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Stefano Marino futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2020 yılında Karlsruhe U17

1 Temmuz 2021 yılında Karlsruhe U19

31 Mart 2022 yılında Karlsruhe

Stefano Marino Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Stefano Marino şuan Karlsruhe takımında oynamakta ve 27 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Stefano Marino Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

SGV Freiberg (-2020), Karlsruher SC (2020-2023)

Almanya U19 takımında 19 numaralı formasıyla 21 Eylül 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 1 gol atmıştır.

Almanya U18 takımında 9 numaralı formasıyla 24 Mart 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 1 gol atmıştır.

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