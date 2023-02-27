Stefano Olaya kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Stefano Olaya Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Stefano Olaya adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Stefano Olaya Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Stefano Olaya 13 Ocak 2003 tarihinde Callao şehrinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. Peru uyrukludur.Gerçek adı da Aldo Stefano Olaya Maker şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Stefano Olaya Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Fernando Felicevich yapmaktadır. Stefano Olaya, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Universidad César Vallejo futbol takımında oynamaktadır. Universidad César Vallejo takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Stefano Olaya'nin Universidad César Vallejo ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Stefano Olaya Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/stefano_olaya/

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http://www.facebook.com/profile.php?id=100011459305144

Stefano Olaya Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Stefano Olaya isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

Stefano Olaya Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Stefano Olaya futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2021 yılında C. Vallejo II

1 Ocak 2022 yılında César Vallejo

Stefano Olaya Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Stefano Olaya şuan Universidad César Vallejo takımında oynamakta ve 24 numaralı formayı giymektedir.

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