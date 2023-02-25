Stefano Omeri kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Stefano Omeri Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Stefano Omeri adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Stefano Omeri Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Stefano Omeri 11 Temmuz 1999 tarihinde Fier şehrinde doğmuştur. Arnavutluk uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Stefano Omeri Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Apolonia futbol takımında oynamaktadır. FK Apolonia takımına 1 Temmuz 2018 tarihinde katılmıştır. Stefano Omeri'nin FK Apolonia ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Stefano Omeri Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Stefano Omeri isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Stefano Omeri Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Stefano Omeri futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında FK Apolonia

Stefano Omeri Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Stefano Omeri şuan FK Apolonia takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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