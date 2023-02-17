Stefano Pani kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Stefano Pani Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Stefano Pani adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Stefano Pani Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Stefano Pani 12 Ocak 2002 tarihinde Genova şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. İtalya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Stefano Pani Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Stefano Pani, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Chiasso futbol takımında oynamaktadır. FC Chiasso takımına 29 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Stefano Pani'nin FC Chiasso ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Stefano Pani Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Stefano Pani isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Stefano Pani Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Stefano Pani futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağu 2018 yılında Cagliari U17

29 Temmuz 2019 yılında Lecce U19

11 Ağu 2021 yılında Seregno

30 Haziran 2022 yılında Lecce U19

29 Temmuz 2022 yılında FC Chiasso

Stefano Pani Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Stefano Pani şuan FC Chiasso takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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