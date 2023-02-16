Stefano Russo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Stefano Russo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Stefano Russo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Stefano Russo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Stefano Russo 29 Haziran 2000 tarihinde Ludwigshafen am Rhein şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Almanya,İtalya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Stefano Russo Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini MK Sport Consulting yapmaktadır. Stefano Russo, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SV Waldhof Mannheim futbol takımında oynamaktadır. SV Waldhof Mannheim takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Stefano Russo'nin SV Waldhof Mannheim ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Stefano Russo Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/stefano_russo06/

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Stefano Russo Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Stefano Russo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 225 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 225 Bin € kadar çıkmıştır.

Stefano Russo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Stefano Russo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında Hoffenheim U17

1 Temmuz 2017 yılında Hoffenheim U19

1 Temmuz 2018 yılında FC Augsburg U19

1 Temmuz 2019 yılında FC Augsburg II

1 Temmuz 2020 yılında Kulüpsüz

1 Kasım 2020 yılında W. Mannheim II

1 Temmuz 2021 yılında Waldh. Mannheim

Stefano Russo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Stefano Russo şuan SV Waldhof Mannheim takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Stefano Russo Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

TSG Hoffenheim, FC Augsburg

Almanya U16 takımında 14 numaralı formasıyla 22 Ekim 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

Almanya U15 takımında 5 numaralı formasıyla 21 Mayıs 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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