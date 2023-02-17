Stefano Surdanovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Stefano Surdanovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Stefano Surdanovic kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Stefano Surdanovic ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Stefano Surdanovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Stefano Surdanovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Stefano Surdanovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Stefano Surdanovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Stefano Surdanovic 23 Kasım 1998 tarihinde Wels şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Sırbistan uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Stefano Surdanovic Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini HAGMAYR Sportmanagement yapmaktadır. Stefano Surdanovic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SC Austria Lustenau futbol takımında oynamaktadır. SC Austria Lustenau takımına 7 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Stefano Surdanovic'nin SC Austria Lustenau ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Stefano Surdanovicboyu ve yaşı kaç

Stefano Surdanovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Stefano Surdanovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 600 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

Stefano Surdanovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Stefano Surdanovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağu 2011 yılında FC Wels Altyapı

19 Haziran 2013 yılında Hertha Wels Jgd

1 Temmuz 2013 yılında AKA SV Ried U16

1 Ocak 2014 yılında AKA SV Ried U18

1 Ocak 2016 yılında Neuhofen/SVR II

1 Temmuz 2017 yılında SV Ried

1 Temmuz 2019 yılında Blau Weiss Linz

3 Şubat 2022 yılında Admira Wacker

7 Temmuz 2022 yılında A. Lustenau

Stefano Surdanovic kimdir

Stefano Surdanovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Stefano Surdanovic şuan SC Austria Lustenau takımında oynamakta ve 70 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

WSC Hertha Wels (2006-)

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Stefano Surdanovic nereli

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