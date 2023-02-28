Stefano Velasco kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Stefano Velasco Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Stefano Velasco adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Stefano Velasco Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Stefano Velasco 5 Mart 2005 tarihinde Callao şehrinde doğmuştur. Peru uyrukludur.Gerçek adı da Stefano Enrique Velasco Saldaña şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Stefano Velasco Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Academia Deportiva Cantolao futbol takımında oynamaktadır. Academia Deportiva Cantolao takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Stefano Velasco'nin Academia Deportiva Cantolao ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Stefano Velasco Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Stefano Velasco futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Ocak 2023 yılında AD Cantolao
Stefano Velasco Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Stefano Velasco şuan Academia Deportiva Cantolao takımında oynamakta ve 27 numaralı formayı giymektedir.
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