Stefanos Evangelou kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Stefanos Evangelou Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Stefanos Evangelou kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Stefanos Evangelou ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
Stefanos Evangelou kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Stefanos Evangelou Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Stefanos Evangelou kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Stefanos Evangelou Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Stefanos Evangelou adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Stefanos Evangelou Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Stefanos Evangelou 12 Mayıs 1998 tarihinde Athen şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Yunanistan uyrukludur.Gerçek adı da Στέφανος Ευαγγέλου şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Stefanos Evangelou Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini INSPORTCITY MANAGEMENT LTD yapmaktadır. Stefanos Evangelou, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Sheriff Tiraspol futbol takımında oynamaktadır. FC Sheriff Tiraspol takımına 13 Eylül 2021 tarihinde katılmıştır. Stefanos Evangelou'nin FC Sheriff Tiraspol ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Stefanos Evangelou Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/stefanos_evangelou/

Stefanos Evangelou Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Stefanos Evangelou isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 450 Bin € kadar çıkmıştır.

Stefanos Evangelou Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Stefanos Evangelou futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

2 Şubat 2015 yılında Panionios

23 Temmuz 2015 yılında Panathinaikos

1 Temmuz 2018 yılında Olimpiakos

31 Ağustos 2018 yılında PAS Giannina

30 Haziran 2019 yılında Olimpiakos

1 Temmuz 2019 yılında Panionios

31 Temmuz 2020 yılında Olimpiakos

5 Ekim 2020 yılında Górnik Zabrze

13 Eylül 2021 yılında FC Sheriff

Stefanos Evangelou kimdir

Stefanos Evangelou Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Stefanos Evangelou şuan FC Sheriff Tiraspol takımında oynamakta ve 41 numaralı formayı giymektedir.

Stefanos Evangelou Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Yunanistan U21 takımında 4 numaralı formasıyla 9 Haziran 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 15 maçta 0 gol atmıştır.

Yunanistan U19 takımında 15 numaralı formasıyla 8 Ekim 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 15 maçta 0 gol atmıştır.

Yunanistan U17 takımında 4 numaralı formasıyla 26 Ağustos 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 14 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Stefanos Evangelou nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Basketbol'un yıldızı LeBron James'ten kötü haber! Los Angeles Lakers'e LeBron şoku!
Basketbol'un yıldızı LeBron James'ten kötü haber! Los Angeles Lakers'e LeBron şoku!
Yalvardılar yakardılar 200 milyon TL’yi 16 milyon TL’ye indirdiler! Sonrada statta "Hükümet istifa" diye bağırttılar
Yalvardılar yakardılar 200 milyon TL’yi 16 milyon TL’ye indirdiler! Sonrada statta "Hükümet istifa" diye bağırttılar
Spor'un Dört Büyükleri, Sizlere Yazıklar Olsun!
Spor'un Dört Büyükleri, Sizlere Yazıklar Olsun!
Kulüpler Birliğinden tribünlerde atılan siyasi sloganlara ilişkin önemli açıklama! "Ayrışma değil birleşmenin tarafları olmalıyız!"
Kulüpler Birliğinden tribünlerde atılan siyasi sloganlara ilişkin önemli açıklama! "Ayrışma değil birleşmenin tarafları olmalıyız!"
Son Haberler
Juan De Los Santos kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Juan De Los Santos Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Juan De Los Santos kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Juan De Los Santos Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Dinu Graur kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dinu Graur Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Dinu Graur kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dinu Graur Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Korkutan görüntü: Deprem tarlayı ikiye böldü, depo 4 metre aşağı çöktü!
Korkutan görüntü: Deprem tarlayı ikiye böldü, depo 4 metre aşağı çöktü!
Oscar Morel kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Oscar Morel Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Oscar Morel kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Oscar Morel Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
"Hükümet istifa" sloganlarına spor kulüplerinden net tavır: Devletimizin, milletimizin yanındayız
"Hükümet istifa" sloganlarına spor kulüplerinden net tavır: Devletimizin, milletimizin yanındayız
Yukatel Kayserispor: "Devletimiz ve milletimizin yanındayız! Acıyı vesile yapan tribünlerde yapılmaya çalışan kirli siyaseti ve zilleti kınıyoruz!"
Yukatel Kayserispor: "Devletimiz ve milletimizin yanındayız! Acıyı vesile yapan tribünlerde yapılmaya çalışan kirli siyaseti ve zilleti kınıyoruz!"
Vodafone Park'ta duygusal anlar! Depremzede çocuklar için sahaya oyuncak fırlattılar!
Vodafone Park'ta duygusal anlar! Depremzede çocuklar için sahaya oyuncak fırlattılar!
Çok Okunanlar
Tuğba Ekinci'nin deprem açıklaması Sosyal medyada olay oldu, "İşte aradığım deprem profesörü"
Tuğba Ekinci'nin deprem açıklaması Sosyal medyada olay oldu, "İşte aradığım deprem profesörü"
O ilde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi!
O ilde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi!
Haluk Levent'ten çarpıcı açıklamalar: "Gittiğimizde devletin tamamı ordaydı, görmedim mi diyeyim!"
Haluk Levent'ten çarpıcı açıklamalar: "Gittiğimizde devletin tamamı ordaydı, görmedim mi diyeyim!"
Bursa Nilüfer barajında su bitti! 20 gün yetecek kadar su kaldı!
Bursa Nilüfer barajında su bitti! 20 gün yetecek kadar su kaldı!
Fenerbahçe stadında siyasi slogan atanlara bir başka taraftar tepki gösterdi! "Burada fener diye bağıracaksın, paralı köpeklik yapmayacaksın!"
Fenerbahçe stadında siyasi slogan atanlara bir başka taraftar tepki gösterdi! "Burada fener diye bağıracaksın, paralı köpeklik yapmayacaksın!"
Son dakika | Fenerbahçe efsanesi Ziya Şengül, hayatını kaybetti
Son dakika | Fenerbahçe efsanesi Ziya Şengül, hayatını kaybetti
Fenerbahçe seyircisi futbola siyaseti alet ederek siyasi slogan attı! Tepkiler çığ gibi, ceza kapıda
Fenerbahçe seyircisi futbola siyaseti alet ederek siyasi slogan attı! Tepkiler çığ gibi, ceza kapıda
Yorumlananlar
CHP'li Tanju Özcan, hadsiz ifadelerle Halil Konakcı hocayı hedef aldı
CHP'li Tanju Özcan, hadsiz ifadelerle Halil Konakcı hocayı hedef aldı
Hadi Özışık üzen haberi verdi: Süleyman Özışık kansere yakalandı! "İlk duyduğumda hastane başıma yıkıldı"
Hadi Özışık üzen haberi verdi: Süleyman Özışık kansere yakalandı! "İlk duyduğumda hastane başıma yıkıldı"
Son dakika | MİT'ten kritik operasyon! Taksim terör saldırını planlayan terörist Halil Menci etkisiz hale getirildi
Son dakika | MİT'ten kritik operasyon! Taksim terör saldırını planlayan terörist Halil Menci etkisiz hale getirildi
Abdullah Gül, Hatay'a geldi! İncelemelerde bulundu, vatandaşları dinledi
Abdullah Gül, Hatay'a geldi! İncelemelerde bulundu, vatandaşları dinledi