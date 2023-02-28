Stefanos Evangelou kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Stefanos Evangelou Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Stefanos Evangelou adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Stefanos Evangelou Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Stefanos Evangelou 12 Mayıs 1998 tarihinde Athen şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Yunanistan uyrukludur.Gerçek adı da Στέφανος Ευαγγέλου şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Stefanos Evangelou Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini INSPORTCITY MANAGEMENT LTD yapmaktadır. Stefanos Evangelou, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Sheriff Tiraspol futbol takımında oynamaktadır. FC Sheriff Tiraspol takımına 13 Eylül 2021 tarihinde katılmıştır. Stefanos Evangelou'nin FC Sheriff Tiraspol ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Stefanos Evangelou Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/stefanos_evangelou/

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Stefanos Evangelou Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Stefanos Evangelou isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 450 Bin € kadar çıkmıştır.

Stefanos Evangelou Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Stefanos Evangelou futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

2 Şubat 2015 yılında Panionios

23 Temmuz 2015 yılında Panathinaikos

1 Temmuz 2018 yılında Olimpiakos

31 Ağustos 2018 yılında PAS Giannina

30 Haziran 2019 yılında Olimpiakos

1 Temmuz 2019 yılında Panionios

31 Temmuz 2020 yılında Olimpiakos

5 Ekim 2020 yılında Górnik Zabrze

13 Eylül 2021 yılında FC Sheriff

Stefanos Evangelou Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Stefanos Evangelou şuan FC Sheriff Tiraspol takımında oynamakta ve 41 numaralı formayı giymektedir.

Stefanos Evangelou Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Yunanistan U21 takımında 4 numaralı formasıyla 9 Haziran 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 15 maçta 0 gol atmıştır.

Yunanistan U19 takımında 15 numaralı formasıyla 8 Ekim 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 15 maçta 0 gol atmıştır.

Yunanistan U17 takımında 4 numaralı formasıyla 26 Ağustos 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 14 maçta 0 gol atmıştır.

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