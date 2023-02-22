Stefanos Stroungis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Stefanos Stroungis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Stefanos Stroungis adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Stefanos Stroungis Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Stefanos Stroungis 9 Ekim 1997 tarihinde Volos şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Yunanistan uyrukludur.Gerçek adı da Στέφανος Στρούγγης şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Stefanos Stroungis Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini World in Motion yapmaktadır. Stefanos Stroungis, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Atromitos Athen futbol takımında oynamaktadır. Atromitos Athen takımına 18 Kasım 2017 tarihinde katılmıştır. Stefanos Stroungis'nin Atromitos Athen ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Stefanos Stroungis Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Stefanos Stroungis isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 450 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Stefanos Stroungis Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Stefanos Stroungis futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında Niki Volou

27 Ocak 2015 yılında Atromitos U20

18 Kasım 2017 yılında Atromitos Athen

Stefanos Stroungis Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Stefanos Stroungis şuan Atromitos Athen takımında oynamakta ve 29 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.